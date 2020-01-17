Клиенты ВТБ в Барнауле в новогодние праздники потратили почти 500 млн рублей

Новости 15.01.2020 17:20 229

ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат своих клиентов. В Барнауле за этот период осуществлено 630 тысяч операций на общую сумму свыше 490 млн рублей. По сравнению с прошлым годом клиенты банка увеличили расходы на 17%.

В целом по стране результаты показывают, что в ходе новогодних праздников траты клиентов серьезно возросли во всех наиболее значимых сегментах российского ритейла. На новогодний стол клиенты ВТБ в этом году потратили 18,5 млрд рублей, что на 17% превышает результат прошлого года. В среднем один клиент потратил в супермаркетах и продуктовых магазинах 4000 рублей.

На четверть выросли затраты в ресторанах – общий объем потраченных средств в этом году составил почти 5 млрд рублей. При этом по сравнению с 2017 г. этот показатель увеличился почти вдвое. Сумма трат на одного клиента в новогодние праздники достигла 2000 рублей.

Традиционный рост спроса зафиксирован в магазинах одежды и обуви, которые остаются для россиян одним из наиболее популярных новогодних подарков. В ходе нынешних праздников клиенты ВТБ потратили там почти 4,5 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом – почти 20%. Средний чек на одного клиента составил более 4 тысяч рублей.

Данные по транзакциям в сегменте туристического бизнеса в этом году демонстрируют рост спроса россиян и на путешествия. Траты на железнодорожные и авиабилеты превысили 500 млн рублей, что сопоставимо с данными прошлого года, при этом в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей на территории России (24 млн рублей). Еще 27 млн рублей пришлось на экскурсии – здесь объем трат клиентов ВТБ кратно растет уже три года подряд.