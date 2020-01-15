Госдума готова в течение суток согласовать нового премьера вместо Медведева

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает сайт Кремля.
Глава ФНС согласился на предложение президента. Кандидатура нового премьер-министра будет рассмотрена Госдумой на пленарном заседании 16 января.
«Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены Президентом в послании, требуют скорейшего решения», — сказал зампредседателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Это случилось через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному Собранию
В соответствии с Конституцией, Госдума должна рассмотреть предложенную президентом кандидатуру премьера в течение недели, в случае получения согласия депутатов президент сможет назначить Мишустина главой правительства.
Решение будет приниматься на общенациональном референдуме