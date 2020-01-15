Госдума готова в течение суток согласовать нового премьера вместо Медведева

Новости 15.01.2020 23:30 1439

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает сайт Кремля.

Глава ФНС согласился на предложение президента. Кандидатура нового премьер-министра будет рассмотрена Госдумой на пленарном заседании 16 января.

«Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены Президентом в послании, требуют скорейшего решения», — сказал зампредседателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

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В соответствии с Конституцией, Госдума должна рассмотреть предложенную президентом кандидатуру премьера в течение недели, в случае получения согласия депутатов президент сможет назначить Мишустина главой правительства.

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве, в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «Системы автоматизированного проектирования». В августе 1998 года занимал пост замруководителя Государственной налоговой службы России, с марта 1999-го по март 2004 года работал замминистра России по налогам и сборам. В марте 2008 года Мишустин стал президентом группы компаний UFG по управлению активами и прямыми инвестициями. ФНС России Мишустин возглавляет с апреля 2010 года.