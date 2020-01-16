Эпохальное и яркое, но слабее прошлогоднего? Эксперты подискутировали о послании президента

Новости 16.01.2020 7:40 1576

В среду, 15 января, состоялось послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В нем глава страны затронул ряд принципиально важных вопросов, среди которых демографическая ситуация, благосостояние граждан, изменение Конституции страны и др.

На мероприятии в Москве был губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Госдумы и члены Совфеда от региона, спикер АКЗС Александр Романенко. ОНФ между тем решил устроить ТВ-просмотр послания в Барнауле. Аудитория, состоящая из политиков, чиновников и экспертов, с не меньшим интересом внимала каждой новой инициативе президента.

Как в Барнауле смотрели и обсуждали послание Путина. Фоторепортаж Новости 16.01.2020 8:15 За собравшимися со стороны наблюдал фотокорреспондент Олег Укладов 1938

Телекартинка не давала присутствующим заскучать. Как только Путин углублялся в какую-либо тему, на экране показывали то Виктора Томенко, то Наталью Кувшинову, то других земляков, которые вызывали новый заряд бодрости.

По окончанию послания все стоя заслушали гимн, а многие даже тихо подпевали. Далее собравшиеся приступили к дискуссии. Первым взял слово депутат АКЗС от фракции «Единая Россия» Денис Голобородько, который отметил, что послание было наполнено важными решениями, определяющими пути дальнейшего развития страны.

«Первая часть была социальной, финальная – затрагивала изменения в конституции. Возможные изменения обсуждались уже достаточно давно, поэтому в послании их можно было прогнозировать, но количество предлагаемых изменений оказалось гораздо выше. Расширение полномочий Госсовета, Госдумы внесет изменение во взаимоотношения исполнительной и законодательной власти. Что касается изменений в социальной политике, то президент показал, что государство в нашей стране полностью поддерживает семью и вокруг благополучия семьи строит свою политику».

Далее начали высказываться депутаты Барнаульской городской Думы. Глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов назвал послание президента социально-патриотическим.

«Вы знаете, что у нас проблема обеспечения жильем молодых семей достаточно сложная. Поэтому изменения в маткапитале, а также государственная выплата ипотеки в размере 450 тысяч рублей может стать хорошей альтернативой для многих граждан. Также приятен факт сохранения формы послания, которая была в прошлом году. Фактически Владимир Путин сегодня дал всем четкие указы, которые послужат нам всем правильными ориентирами», - заявил Перерядов.

Следом пожелала высказаться кандидат в мэры Барнаула и депутат БГД от КПРФ Елена Хрусталева, которая сказала, что уже все привыкли к благоприятным инициативам президента России Владимира Путина, который каждый год удивляет всех глобальными подходами в решении проблем населения, социальными подходами.

«Отмечу, что партия КПРФ очень часто затрагивает темы социальной поддержки населения и оптимизации тех программ, которые есть уже сейчас. Однако, нас как будто бы не слышат. Так вышло, что для этого нужно, чтобы выступил президент. А президента мы все уважаем и поддерживаем. Мы все знаем, что грядет демографическая катастрофа. Людей нужно всячески поддерживать, поэтому уверена, что каждый коммунист, как и каждый житель края, найдет в словах Путина ту поддержку, которая идет от нашего президента».

Заместитель председателя комитета АКЗС по налогам и бюджетной политике эсер Александр Молотов назвал послание Путина «важной штукой», которая определяет дальнейший путь страны на ближайший период времени. Именно после него, сказал депутат, рождаются документы, законы и какие-то поручения.

«Это было поистине эпохальное и яркое послание. Его преимущество перед предыдущими заключалось в последовательности развития темы. Мы, политики, любим читать между строк, поэтому многие обратили внимание, что президент начал с рождения ребенка. Здесь выплаты. Этого ребенка потом нужно выучить, дать образование. Он затронул тему школы и получения образования. Логика прослеживалась полностью. Было предложено много правильных мер для развития экономики страны. Мы смотрели сейчас и видели грустное лицо Силуанова, который, очевидно, уже сидел и в уме все подсчитывал. Президент озвучил ряд инициатив, которые предлагала ранее наша партия. Поэтому приятно, что Путин к нам прислушивается».

Молотов также выразил надежду, что послание будет системообразующим и изменяющим, чтобы в конечном итоге процветание и улучшение благосостояние граждан стало реальностью.

А вот депутат БГД от «Справедливой России» Оксана Молодых призналась, что несмотря на замечательный блок социальных вопросов, ей не хватило раскрытия темы «экономики».

«Я уверена, что упор необходимо все-таки делать на поддержку малого и среднего бизнеса, ведь именно он дает людям основу для уверенности в будущем. Пособия это хорошо, но именно благоприятное экономическое поле формирует условия для улучшения демографии».

Председатель РК ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков отметил, что прошлое послание ему понравилось больше. Он отрицал, что это как-то связано с тем, что тогда оно проходило в его день рождения, а президент поднял тему национального парка Тогул. По его словам, преимущество послания прошлого года было в большем внимании проблемам окружающей среды.

«Но стоит отдать должное, что Путин напомнил, что реализацию национальных проектов никто не отменял. Ответственность ни с кого не снимали. Кроме того, президент правильно напомнил о необходимости разработки мер для утилизации отходов и важной роли в этом самих производителей неэкологичного материала».

А вот министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин предпочел подойти к вопросу более глобально. Он поведал, что повсюду идут разговоры, касающиеся экологической обстановки во всех государствах.

«Сегодня ставятся под вопрос идеи, заложенные на Парижской конференции, которая состоялась в 2015 году. Более 180 стран подписались под соглашениями и взяли на себя ответственность по снижению выбросов парниковых газов. Мне приятно, что такая работа будет проводиться и в России, о чем и сказал президент. Стоит отметить и отрезок выступления Путина, где он говорил о социальной сфере, которая все уверенней встает на путь гуманизации. Еще один важный момент здесь. Вся страна долго спорила о национальной идее. Сегодня к этому подвел президент, а еще раньше говорил Александр Солженицын, что главной национальной идеей в России должно быть ее народосбережение», - подытожил министр.

...В конце мероприятия все начали быстро расходиться. В гардеробе даже возникла небольшая "пробка". Спикеры обсуждали грядущие изменения в России, не догадываясь, что одно из самых главных изменений этого года произойдет всего через несколько часов. Вечером того же дня стало известно, что правительство России в полном составе во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку.