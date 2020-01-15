Правительство России добровольно сложило свои полномочия (видео)

Новости 15.01.2020 21:00 1557

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку, заявление об этом последовало за оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, сообщает РБК.

По завершении выступления Путина состоялась рабочая встреча премьер-министра с главой государства. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи обсуждались «инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений». В своем послании Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабмина.

«Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», - объяснил Медведев свое решение уйти в отставку на встрече Путина с членами кабмина.

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Президент поблагодарил всех членов правительства за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. «Мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас», — сказал президент.

Владимир Путин планирует ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложить этот пост Дмитрию Медведеву, передает «РИА Новости».

В соответствии с Конституцией, президент после отставки правительства должен в течение не более чем двух недель внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового главы кабмина.

Дмитрий Медведев первый раз был назначен главой правительства России 8 мая 2012 года. После переизбрания Путина президентом России в 2018 году правительство Медведева сложило свои полномочия, однако уже 8 мая он вновь был назначен главой кабмина.