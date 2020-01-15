Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку, заявление об этом последовало за оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, сообщает РБК.
По завершении выступления Путина состоялась рабочая встреча премьер-министра с главой государства. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи обсуждались «инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений». В своем послании Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабмина.
«Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», - объяснил Медведев свое решение уйти в отставку на встрече Путина с членами кабмина.
Решение будет приниматься на общенациональном референдуме
Президент поблагодарил всех членов правительства за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. «Мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас», — сказал президент.
Владимир Путин планирует ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложить этот пост Дмитрию Медведеву, передает «РИА Новости».
В соответствии с Конституцией, президент после отставки правительства должен в течение не более чем двух недель внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового главы кабмина.
Будет использована другая форма всенародного обсуждения