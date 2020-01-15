О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Правительство России добровольно сложило свои полномочия (видео)

Новости
1557
0

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку, заявление об этом последовало за оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, сообщает РБК.

По завершении выступления Путина состоялась рабочая встреча премьер-министра с главой государства. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи обсуждались «инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений». В своем послании Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабмина.

«Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», - объяснил Медведев свое решение уйти в отставку на встрече Путина с членами кабмина.

«Россия должна оставаться сильной президентской республикой»: Путин рассказал, какие изменения внесут в Конституцию

«Россия должна оставаться сильной президентской республикой»: Путин рассказал, какие изменения внесут в Конституцию

Новости

Решение будет приниматься на общенациональном референдуме

1717

Президент поблагодарил всех членов правительства за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. «Мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас», — сказал президент.

Владимир Путин планирует ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложить этот пост Дмитрию Медведеву, передает «РИА Новости».

В соответствии с Конституцией, президент после отставки правительства должен в течение не более чем двух недель внести в Госдуму предложение о кандидатуре нового главы кабмина.

Дмитрий Медведев первый раз был назначен главой правительства России 8 мая 2012 года. После переизбрания Путина президентом России в 2018 году правительство Медведева сложило свои полномочия, однако уже 8 мая он вновь был назначен главой кабмина.
Глава ЦИК допустила принятие поправок в Конституцию без референдума

Глава ЦИК допустила принятие поправок в Конституцию без референдума

Новости

Будет использована другая форма всенародного обсуждения

885

Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru

Комментарии (0)

1000