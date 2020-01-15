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Глава ЦИК допустила принятие поправок в Конституцию без референдума

Новости
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Для утверждения поправок в Конституцию, которые сформулировал и предложил обсудить президент Владимир Путин, будет избран не референдум, а другая форма всенародного обсуждения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

"Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос. Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего", - рассказала глава ЦИК.

В послании Федеральному собранию Путин высказал мнение, что Конституция России в изменениях не нуждается и может прослужить еще долго, но предложил обсудить ряд поправок, которые назвал "вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие".

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Решение будет приниматься на общенациональном референдуме

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В частности, он предложил дать Конституции приоритет над международным правом, расширить полномочия Госдумы в назначениях премьер-министра и других членов правительства, изменить процедуру увольнения судей, ужесточить требования к высшим чиновникам и судьям - лишить их права иметь иностранное гражданство или вид на жительство, и некоторые другие изменения.

По словам президента, вынесенные на обсуждение поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов. Однако он предложил провести "голосование граждан страны" по всему пакету поправок.

Автор: Политсиб.ру

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