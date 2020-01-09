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Пенсионер скончался в поликлинике Камня-на-Оби, оформляя талон к врачу

Новости
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15 января в поликлинике Каменской ЦРБ скончался мужчина, пишут «Каменские известия» со ссылкой на очевидцев ЧП. В Министерстве здравоохранения Алтайского края информацию подтвердили.

По словам главврача больницы Олега Войтова, 68-летний пациент находился в регистратуре поликлинического отделения Каменской ЦРБ, вместе с регистратором стоял у информационного терминала и оформлял запись на прием к терапевту. На плохое самочувствие медработникам поликлиники не жаловался.

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Внезапно мужчина упал. Несмотря на то, что подбежавший терапевт сразу стал оказывать первую помощь, смерть наступила мгновенно. О точной причине смерти можно будет говорить только после проведения экспертизы профильными специалистами.

Краевой Минздрав в этой связи подчеркивает, что если человеку стало плохо при обращении в медорганизацию, необходимо сразу сообщить об этом регистратору - чтобы он проводил пациента в кабинет неотложной помощи.

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Автор: Политсиб.ру

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