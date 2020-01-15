«Россия должна оставаться сильной президентской республикой»: Путин рассказал, какие изменения внесут в Конституцию

Новости 15.01.2020 17:40 1717

Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию, которое продолжалось рекордные 1 час и 12 минут, уделил особое внимание грядущим изменениям в Конституции. Несмотря на то, что новшества не повлекут за собой принятие нового документа, целый ряд поправок представляется принципиальным для дальнейшего развития страны. Более того, президент уже предложил после широкого обсуждения вынести данный вопрос на общенациональный референдум.

Госсовет

Глава государства начал с того, что предложил закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета. В настоящее время Госсовет является неконституционным совещательным органом при президенте, в котором состоят высшие должностные лица страны, в том числе главы регионов.

"За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов", - отметил Путин.

Госдума

Также президент выступил с предложением наделить Госдуму полномочиями утверждать, а не просто согласовывать, кандидатуру премьера. По действующей Конституции глава правительства назначается президентом с согласия ГД. В будущем, по мнению Путина, Дума будет утверждать премьера, а затем, по представлению последнего, всех вице-премьеров и министров. Президент при этом не будет иметь возможности отклонить кандидатуры, за которые проголосовали депутаты.

Президент

Российский лидер согласился с еще одним дополнением относительно продолжительности пребывания главы государства на своем посту. "Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим", — сказал Путин.

К этому добавится такой критерий как проживание на территории государства не менее 25 лет и отсутствие вида на жительство в другой стране для будущих кандидатов в президенты.

Между тем, как заметил Владимир Путин, "наша страна не может развиваться, существовать стабильно в форме парламентской республики, Россия должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом должно остаться прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой". Назначение руководителей всех силовых ведомства президент должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Такой же порядок в отношении прокуроров регионов.

Приоритет Конституции

"Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции", - сообщил собравшимся президент.

Судебная власть

"Основной закон должен закреплять и защищать независимость судей. Вместе с тем считаю необходимым предусмотреть полномочия Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в отдельных случаях. Предлагаю усилить роль Конституционного суда, наделить его возможностью по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства", - отметил глава государства.

Референдум

Кроме того, президент предложил провести голосование по заявленным поправкам в Конституцию. Как отметил Путин, новшества касаются существенных изменений политической системы, а также деятельности исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Только по результатам голосования граждан будет принято окончательное решение, добавил президент.

«Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета и главного источника власти, должно быть определяющим», — указал он.

При этом глава государства отметил, что поправки, которые предстоит обсудить, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, поэтому могут быть утверждены в конечном счете парламентом.