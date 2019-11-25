Штормовой ветер со снегом ожидают на Алтае перед Крещением

Новости 15.01.2020 15:45 557

Текущая неделя может закончиться резких ухудшением погоды в Алтайском крае. Об этом свидетельствуют данные Алтайского центра по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, 17 и 18 января в регионе ожидается снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления. Кроме того ожидается усиление ветра до 18 - 23 м/с, а местами порывы могут достигать 25-30 м/с

На дорогах нужно быть готовыми к снежным заносам и сильному гололеду. В связи с этим в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение.

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В четверг, ночью 16 января в Алтайском крае прогнозируется -5… -10 градусов, а в предгорьях столбики термометров опустятся до -15 градусов. Дневная температура воздуха составит -2… -7 градусов, по западу местами до -12 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В пятницу, 17 января в ночные часы ожидается -9… -14 градусов, в предгорьях похолодает до -19 градусов, в отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах гололедица. Днем будет -2… -7 градусов, умеренный, местами сильный снег, метели, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления. Ветер юго-западный, днем усилится до 18-23 м/с, местами возможны порывы 25-30 м/с.

В ночное время субботы, 18 января в регионе температура воздуха составит -6… -11 градусов, а днем потеплеет до -1… -6 градусов, по западу будет -11 градусов. Ветер юго-западный, днем стихнет до 10-15 м/с, местами порывы до 25 м/с.