Раскрыты подробности издевательств в детском саду «Хэппи Беби»

Новости 15.01.2020 15:10 575

Родители воспитанников скандально известного детского сада «Хэппи Беби» рассказали о деталях издевательства над своими детьми. Об этом сообщает телеканал «Толк».

Показания были озвучены во время судебного заседания во вторник, 14 января. Процесс проходит в Центральном районном суде Барнаула.

Мать пострадавших детей Кристина Штархунова рассказала, что после ознакомления с видео с камер наблюдения и впоследствии со слов детей, которые долго боялись говорить, выяснились детали «работы» воспитателей.

«На протяжение всего периода издевательств мой ребенок, которому три года, ничего не говорил. Там имели место быть шлепки, удары по животу и голове. Кроме того детей часто запирали в темной комнате и туалете», - рассказала она.

По мнению родителей, пострадало более 500 детей.

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Еще одна мать Юлия Пустовитенко рассказала о том, как воспитательница кормила ее ребенка в туалете.

«Его запирали, выключали свет. Во время обеда воспитатель принесла ему суп, хлеб, ложку и все оставила на полу. Ребенок сказал мне, что не ел это, потому что знает, что хлеб с пола подбирать нельзя. Молчали дети из-за страха нового наказания», - объясняет мать.

Первое судебное заседание состоялось летом прошлого года. С тех пор их прошло около 20. На скамье подсудимых воспитатели и заведующая, которые свою вину не признают. Со стороны обвинения - 15 родителей.

По словам гособвинителя Маргариты Мельниковой, сейчас проходит активная стадия допроса потерпевших, после чего суд приступит к просмотру видеодоказательств. Следующее заседание состоится 17 февраля. Родители намерены подать еще один иск против заведующей детсадом, которая была признана банкротом, из-за чего она не сможет компенсировать моральный вред.

Известно, что сейчас «Хэппи Беби» продолжает работать, но под другим именем, а заведующая уже планирует открытие нового детсада весной.