Сергей Шойгу присвоил новое воинское звание Сергею Шубенкову

Новости 15.01.2020 13:55 2268

Уроженец Алтайского края, серебряный призер призер ЧМ-2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил внеочередное воинское звание капитана. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий приказ был подписан министром обороны России Сергеем Шойгу. Звание капитана получила также и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

Напомним, что Сергей Шубенков завоевывал золото на чемпионате мира 2015 года, на чемпионатах Европы 2012 и 2014 годов, и в финалах «Бриллиантовой лиги» 2017 и 2018 годов.

Сейчас спортсмен начал новый тренировочный лагерь, который он проводит в Барнауле под руководством своего тренера Сергея Клевцова. Ожидается, что он примет участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году.