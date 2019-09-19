Крупный туроператор открывает представительство в Алтайском крае

Новости 15.01.2020 13:15 487

Туроператор «TUI Россия и СНГ» 15 января открывает официальное представительство в Барнауле. В церемонии примут участие представители туриндустрии Алтайского края и Республики Алтай, сообщает офсайт региона. В настоящее время сеть «TUI Россия» включает в себя около 600 турагентств.

Представители туроператора расскажут о планах компании по развитию туризма в регионе, предложениях на предстоящий летний сезон, в том числе с прямыми вылетами из Барнаула. Речь идет о программе полетов в Турцию (Анталия) на AZUR air с 22 апреля по 17 октября с частотой два раза в неделю.

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TUI в настоящее время предлагает туры в Краснодарский край, Абхазию, Иркутскую область, Красноярский край и другие регионы. Эти программы туроператора будут доступны для туристов Алтайского края и Республики Алтай. Также в перспективе офис представительства будет заниматься координацией приема туристов в Барнауле.

«TUI Россия и СНГ» - одна из ведущих туристических компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group. Основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO Group и Mostravel.