Жители Алтайского края стали брать ипотеку на более длительный срок

Новости 15.01.2020 12:20 405

За последний год средний срок ипотечного кредитования в Алтайском крае увеличился. Данная тенденция ярче всего выражена в сегменте новостроек. Об этом пишет «Алтайский портал недвижимости».

В начале прошлого года заемщики брали долевки на 15,9 лет, то в конце 2019 года уже оформляли их на 17,8 лет. Несмотря на это, самой долгосрочной по стране оказалась ипотека на новостройки в Ингушении (28 лет). Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Увеличение срока ипотеки в Алтайском крае, по мнению многих экспертов, связано с ростом средней суммы кредита – она в 2019-м увеличивалась с 1,5 до 1,66 млн рублей. Это связано с повышением цен на жилье.

Кроме того, в ряде случаев падает уровень платежеспособности клиентов, что делает ежемесячные платежи неподъемными даже с учетом падающих ставок. Именно поэтому покупателям недвижимости приходится выбирать срок более длинный.

А вот процентные ставки напротив, снизились. По данным на 1 декабря, она упала в Алтайском крае до 9,22% в целом на рынке и до 8,57% в частности, на новостройки. Этот уровень соответствует среднему значению по России.

Кстати, в течение прошедшего года в Алтайском крае сокращалась просроченная задолженность, и к концу года ее совокупный объем снизился на 80 млн рублей (до 690 млн рублей). В совокупности общая задолженность ипотечных заемщиков перед банками на 1 декабря 2019 года в Алтайском крае составила 85,6 млрд. рублей.