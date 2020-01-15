Мигранты из стран СНГ не сумели перекрыть поток покидающих Алтайский край

Новости 15.01.2020 11:55 1176

В Алтайском крае по итогам 11 месяцев прошлого года миграционная убыль населения составила почти 2,5 тысячи человек. Несмотря на то, что данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился более, чем в два раза, отрицательная тенденция по-прежнему сохраняется.

По данным Алтайкрайстата, за январь-ноябрь 2019 года в регион переехали 32 325 человек, тогда как предпочли покинуть край 34 752 жителя. Миграционная убыль составила 2427 человек. За аналогичный период прошлого года цифры были куда пессимистичнее. Тогда миграционное снижение оценивалось в 5514 человек.

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Если сравнивать два аналогичных периода 2018 и 2019 годов, обращает на себя внимание заметное снижение тех, кто покидает регион. А вот число желающих перебраться на Алтай находится примерно на одном и том же уровне.

Внутрикраевая миграция за минувший год практически не изменилась: 41 894 против 41 305 человек. В основном речь идет о переезде из сельской местности в города.

Чаще всего жители края уезжают в другие регионы страны. Из иных субъектов РФ в край за одиннадцать месяцев приехало 20 627 человек, а в обратном направлении проследовало 26 510 жителей.

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Обращает на себя внимание международная миграция. В край из-за границы с января по ноябрь прибыли 11 698 иностранцев, а уехали за рубеж - 8242. Миграционный прирост таким образом составил 3456 человек, годом ранее эта величина равнялась 2262. Стоит добавить, что 95% иностранцев, въезжающих в край, это жители стран СНГ.