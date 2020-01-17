Сергей Белоусов обсудил на экспертном совете планы развития АПК в 2020 году

Новости 15.01.2020 12:50 293

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов принял участие в заседании Экспертного совета, где были подведены итоги работы в 2019 году комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Также обсуждались задачи на 2020 год.

По мнению сенатора от Алтайского края, в контакте с научным и экспертным сообществом повышается эффективность и качество мероприятий комитета. Эксперты Совета активно участвуют в выработке рекомендаций и подготовке предложений по самым актуальным вопросам сферы АПК и экологической тематике.

Проведя анализ работы комитета в предыдущем году, сенатор отметил особенный интерес парламентариев и экспертов к теме устойчивого развития сельских территорий.

«Речь в большей степени идет о развитии социальной сферы села и повышении уровня жизни граждан. В нашей стране сельский труд всегда был в почете, сегодня же, доходы селян в редком случае превышают прожиточный минимум. Социальное неравенство негативным образом сказывается на человеческом потенциале и росте экономики субъектов Российской Федерации и страны в целом. Тема актуальна и требует внимания на самом высоком уровне», - подчеркнул Сергей Белоусов.

Государство, по его словам, должно пересмотреть вопросы, включающие диверсификацию сельской экономики, поддержку фермерства, альтернативных форм занятости и самозанятости. Также необходимо запустить действенные механизмы повышения благосостояния жителей села и создать все необходимые условия для комфортной жизни в российской глубинке.

Белоусов заверил, что в текущем году в стенах Совета Федерации работа парламентариев и экспертов в этом направлении будет продолжена. Такая практика обмена профессиональными знаниями, по его мнению, очень важна для расширения границ собственного опыта российских регионов.

Сенатор также поблагодарил экспертов за эффективное взаимодействие, в том числе, от лица постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии и выразил надежду на активную дальнейшую совместную работу в части совершенствования российского законодательства.