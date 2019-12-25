Барнаульские эсеры столкнулись с большими очередями в пунктах выдачи лекарств

Новости 15.01.2020 11:05 601

Представители партии «Справедливая Россия» провели рейд по аптекам, где с недавнего времени теперь занимаются выдачей льготных лекарств нуждающимся и столкнулись с большими очередями.

Пожилые, инвалиды и другие жители города рассказали депутатам-эсерам из Барнаульской городской Думы о возникших трудностях.

«Нет сил и здоровья стоять в очереди. У меня сахарный диабет, я могу в любой момент в обморок упасть. По три месяца задержка лекарств по федеральной льготе, – делится с депутатами БГД Оксаной Молодых и Алексеем Якуниным бедой первая собеседница Любовь Николаевна. – Я звоню в Минздрав [Алтайского края] каждый день, никто не берет трубку. Никакой справедливости. Помогите, пожалуйста».

Аналогичные жалобы на организацию поставок лекарств почти у каждого из 50 человек, стоящих в очереди. По словам больных, в декабре прошлого года было тоже самое – очереди и нет лекарств. В аптеках объясняли это тем, что лекарства сейчас «в стадии закупа».

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Еще один мужчина из очереди находится на реабилитации. У него больное сердце.

«Весь декабрь я не мог получить лекарства. Прихожу – очередь на крыльце. У меня жена больна диабетом. Она тоже не может приобрести необходимые препараты уже несколько месяцев», – говорит он.

Ранее в этой аптеке функционировало два окна выдачи на один район, утверждают очередники, а теперь к ней приписали жителей сразу двух районов – Ленинского и Индустриального, а второе окно закрыли. Они сказали, что очередь начала расти в момент закрытия муниципальной аптеки на Солнечной Поляне. Что же касается отсутствия необходимых лекарств, то, со слов жителей, – это проблема хроническая, как для федеральных, так и краевых льготников.

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Депутаты БГД внимательно выслушали всех, обменялись контактами, пообещали предать эту историю огласке, оперативно разобраться и постараться все решить.

Оксана Молодых, руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Барнаульской городской Думе:

Мы побывали в муниципальной аптеке №306, где абсолютно издевательским способом осуществляется выдача льготных препаратов. Люди стоят в очереди часами. Многие из них приходят, разворачиваются и уходят, потому что по состоянию здоровья не могут отстаивать многочасовые очереди. В помещении аптеки пара лавочек, на которых места хватает лишь единицам. Граждане также говорят, что проблема не только в отстаивании очереди, но и в хроническом дефиците препаратов по льготным рецептам. Люди заведены до предела. Я не понимаю, как в XXI веке органы власти не имеют возможности организовать цивилизованную выдачу льготных лекарств нашим уважаемым гражданам?

В итоге информация была доведена до депутата Государственной Думы Александра Терентьева, который направил официальный запрос в прокуратуру Алтайского края по этим фактам.

Алексей Якунин, депутат Барнаульской городской Думы:

Во время нашего приезда в очереди находилось около 50 человек. На одного человека требуется минимум пять минут. Несложно подсчитать, сколько стоять крайним в очереди до заветного окошка выдачи лекарств. И не факт еще, что требуемое вам лекарство есть в наличии. По словам льготников, некоторые препараты приходится ждать два-три месяца. Это просто недопустимо. Вопрос нужно срочно решать, и мы приложим все необходимые меры для разрешения данной проблемы.

После визита в аптеку Алексей Якунин вместе с Оксаной Молодых отправились в Минздрав края, где поставили руководство профильного отдела министерства в известность о сложившейся ситуации.