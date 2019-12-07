Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ превышен в Алтайском крае

Специалисты Роспотрепнадзора отметили относительно невысокий уровень заболеваемости гриппом в России, добавив, что в ряде европейских стран уже началась эпидемия, сообщает пресс-служба ведомства.
Превышение недельных эпидемических порогов были зафиксированы только в трех регионах страны. В их числе Алтайский край, Приморье и Астраханская область.
В Роспотребнадзоре пояснили, что часть вирусов гриппа в общей структуре подтвержденных респираторных заболеваний увеличивается, однако пока чаще россияне заражаются респираторными вирусами «негриппозной этиологии: это вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы».
В ведомстве также сообщили, что по стране прививку от гриппа сделало около половины всего населения – 73,95 млн человек.
Вирус типа B передается только от человека к человеку