Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ превышен в Алтайском крае

Новости 15.01.2020 10:35 669

Специалисты Роспотрепнадзора отметили относительно невысокий уровень заболеваемости гриппом в России, добавив, что в ряде европейских стран уже началась эпидемия, сообщает пресс-служба ведомства.

Превышение недельных эпидемических порогов были зафиксированы только в трех регионах страны. В их числе Алтайский край, Приморье и Астраханская область.

В Роспотребнадзоре пояснили, что часть вирусов гриппа в общей структуре подтвержденных респираторных заболеваний увеличивается, однако пока чаще россияне заражаются респираторными вирусами «негриппозной этиологии: это вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы».

В ведомстве также сообщили, что по стране прививку от гриппа сделало около половины всего населения – 73,95 млн человек.

В Алтайском крае в период с 30 декабря по 5 января зарегистрировано 12,4 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 72%.