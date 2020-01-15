Две трети жителей Алтайского края не устраивает их зарплата

Компания HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, говорят ли они с начальством про повышение зарплаты, и что из этого выходит. Оказалось, что 62% работающих жителей Алтайского края не устраивает уровень их текущей заработной платы. Интересно, что по доле удовлетворенных своим доходом респондентов (35%) регион занял второе место в стране (на первом – Ханты-Мансийский автономный округ, 39%).
«Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также среди «синих воротничков» (представителей рабочих специальностей). С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.
В октябре средняя зарплата достигла 28,2 тысяч рублей
63% жителей Алтайского края признались, что им приходилось общаться с руководством на тему повышения зарплаты, причем в большинстве случаев работники сами инициировали этот разговор. 45% аргументировали необходимость повысить зарплату тем, что добились определенных успехов в работе, 32% - что уже долго не было повышения, 23% - что повысили свою квалификацию и приобрели новые навыки. Еще 26% сообщили начальству, что им предложили работу в другой компании с более высокой зарплатой. Положительного результата удалось добиться лишь 45% опрошенных, решившихся обсудить увеличение зарплаты.
«Как показал наш опрос, каждый второй – 54% – сталкивается с дискомфортом при обсуждении зарплаты с руководством, причем женщины испытывают неловкость чаще мужчин. Любопытно, что реже всего стесняются говорить о зарплате работники автомобильного бизнеса, а вот неловко обычно бывает представителям искусства и медиа, ИТ-отрасли и сферы добычи сырья», - добавляет Анна Осипова.
Однако далеко не все сотрудники ощутят увеличение базовых показателей