«Сибирское подворье» в последний раз проведет масленицу в Алтайском крае

Новости 15.01.2020 9:45 546

14 января прошло заседание оргкомитета фестиваля «Сибирская масленица». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Праздник является одним из самых массовых в Алтайском крае. В 2019 году его посетило 37 тысяч человек.

На мероприятии в 2020 году будет работать более 30 локаций, где предусмотрены всевозможные забавы и развлечения: покорение масленичного столба, казачий круг, хороводы, катание на русской печи, соревнования гиревиков, ярмарка, конноспортивный праздник. Победители состязаний смогут заработать «масленичные рубли» и обменять их на призы.

Как прошла «Сибирская масленица» в Алтайском крае. Фоторепортаж Новости 10.03.2019 13:39 Участниками проводов зимы стали 37 тыс. человек 1723

Кроме того, будут организованы уже традиционные конкурсы - «Моя родословная», посвященный воссозданию семейных историй, и «Наша Масленица» по изготовлению масленичных чучел. Участникам конкурса «Как по маслу» необходимо будет заранее подготовить костюмы и визитку, креативные сани, а на празднике проехать на них быстрее всех. Также пройдет новый конкурс - «Традиционный костюм Сибири».

Главным событием фестиваля станет постановка народной масленичной забавы «Взятие снежного городка». Для этого запланировано строительство снежной крепости площадью более 250 кв. м. Реконструкция будет продемонстрирована профессиональными каскадерами, которых пригласили из Тольятти. Что касается массовых сцен, то там задействуют жителей Барнаула и других территорий края.

Фестиваль состоится 29 февраля на территории туркомплекса «Сибирское подворье» и станет тринадцатым по счету.