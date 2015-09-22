Новосибирцы пойдут под суд за нелегальный клуб с «однорукими бандитами» в Камне-на-Оби

Новости 15.01.2020 9:05 359

Два жителя Новосибирска организовали незаконное проведение азартных игр в Камне-на-Оби. Игровые автоматы располагались в нежилом помещении, клуб функционировал примерно полгода, передает региональный следком.

По данным следствия, обвиняемые действуя по предварительному сговору, арендовали нежилое помещение и оборудовали его игровыми автоматами с целью дальнейшего проведения азартных игр. Клуб работал с февраля по август 2019 года.

В Барнауле будут судить организаторов подпольного казино Новости 22.09.2015 15:18 237

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, игровое оборудование изъято. Обвиняемые вину в совершенном преступлении (ч.2 ст.171.2 УК РФ) признали полностью, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.