Алтайский край вошел в «пилот» Минстроя по развитию ИЖС

Новости 15.01.2020 8:15 778

Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область присоединятся в 2020 году к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Сейчас у нас реализуется пилотный проект по развитию ИЖС в Белгороде и Липецке, в 2020 году будет еще как минимум пять пилотных регионов. Большинство частных домов люди строят своими руками или с привлечением частных бригад. В этой сфере должны появиться застройщики, которые, как и для многоквартирных домов, будут открывать эскроу-счета. Это нужно для того, чтобы люди, которые принимают решение жить в индивидуальном доме, могли получить ипотеку по такой же ставке, как и люди, которые покупают квартиру в ипотеку в многоквартирном многоэтажном доме", - пояснил замминистра.

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По мнению Стасишина, развитие ИЖС - это не только ипотека, но и сделанные по стандартам планировки микрорайонов, качественная среда, финансирование инженерной инфраструктуры - в первую очередь дороги и электричество.

В 2020 году Минстрой также займется распространением на ИЖС всех существующих программ поддержки, в том числе выплат по 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашения жилищного кредита и ипотеки под 6% для семей с детьми. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога.

"Когда мы поймем, что мы запустили ипотечный продукт на ИЖС, он заработал и он по своим рискам сопоставим с ипотечными продуктами для многоквартирных домов, тогда мы попросим распространить меры государственной поддержки на ипотеку на ИЖС. Тогда это даст толчок", - сказал заместитель министра.