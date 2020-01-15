Cредняя премия по ОСАГО в Алтайском крае за год снизилась на 4,6%

Новости 15.01.2020 7:40 1666

За 2019 год средняя премия по ОСАГО в Алтайском крае снизилась по сравнению с 2018 годом на 4,6%, составив 4046 рублей. При этом снижение средней премии по обязательной “автогражданке” отмечается еще в 73 регионах. Об этом сообщает пресс-служба Российского Союза Автостраховщиков со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.

Если ранее средняя премия по ОСАГО в крае равнялась 4243 рублям, то спустя год она снизилась на 197 рублей или 4,6%. Количество автовладельцев в регионе оценивается в 531 тысячу человек.

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Более, чем на 10%, снизилась средняя премия в пяти регионах. Это Магаданская область (снижение на 42,1% или 1582 рубля), Еврейская автономная область (снижение на 13,4% или 394 рубля), Коми (снижение на 12,4% или 669 рублей), Пермский край (снижение на 11,8% или 689 рублей), а также Белгородская область (снижение на 10,5% или 451 рубль).

Более, чем на 5%, снизилась средняя премия в 30 регионах РФ. Самые крупные из них - Москва (8,4% или 776 рублей), Санкт-Петербург (5,5% или 448 рублей) и Татарстан (на 7,8% или 501 рубль).

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"Мы видим, что по итогам 2019 года результаты начала реформы по индивидуализации тарифов совпали с предсказанными - большинство автовладельцев стали платить за полис ОСАГО меньше. Однако давление на экономику рынка обязательной "автогражданки" растет. Так, с 1 декабря стоимость средней "корзины" запчастей по актуализированным справочникам выросла почти на 10%. Чтобы безаварийные водители и дальше платили за ОСАГО меньше, необходимо продолжить реформу", - сказал Игорь Юргенс.