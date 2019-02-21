Все, что нужно знать о послании Путина Федеральному Собранию в 2020 году

Новости 15.01.2020 7:10 295

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состоится в среду, 15 января. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в присутствии около 1300 приглашенных. Начало - в 12:00 по московскому времени. Послания президента Федеральному Собранию с 2012 до 2016 год традиционно проходили в конце года, в декабре. В 2018 году президент выступил в марте, а в 2019 — в феврале. В первом месяце года президент пока не выступал с посланием ни разу.

В числе приглашенных - сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели заксобраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.

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Что касается журналистов, то в текущем году на мероприятие аккредитовано рекордное число корреспондентов – 885 человек. Годом ранее их было 761.

Скорее всего, послание займет не больше часа. Об этом свидетельствует расписание телепередач. Кстати, показывать президента будут по Первому каналу, телеканалам «Россия 1», «Россия 24», ОРТ, а также на сайтах вышеперечисленных изданий.

О чем доподлинно будет говорить президент не раскрывается, однако по информации ряда источников, якорными темами станут консолидация общества в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и борьба с бедностью в России.

Кроме того, ряд наблюдателей воспринимают послание-2020 как старт нового большого политического сезона, кульминацией которого станут выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.