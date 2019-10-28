Алтайский полицейский возглавил Нацгвардию в Туве

Новости 15.01.2020 8:45 653

Уроженец Республики Алтай, полковник полиции Андрей Кука занял пост начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Туве. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Назначение состоялось в конце 2019 года, однако официальной информации на данный счет не было. Ранее Кука занимал пост замначальника Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Алтай.

Начинал карьеру Андрей Кука в алтайском ОМОНе. Туда он пришел рядовым в 1994 году. Участвовал в обеих чеченских кампаниях. Почти 16 лет командовал отрядом ОМОН «Беркут». Награжден орденом Мужества, двумя медалями «За Отвагу», медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и другими наградами.