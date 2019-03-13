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Барнаульская мэрия насчитала 16 тысяч туристов, посетивших город в новогодние праздники

Новости
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Как рассказали в отделе по развитию туризма администрации города, в праздничные дни новогодний Барнаул увидели 16 тысяч туристов. Методика подсчета мэрией не раскрывается. Для сравнения, Санкт-Петербург в новогодние дни посетило около 500 тысяч человек, Сочи - свыше 600 тысяч туристов, Москву - 5 млн.

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В сообщении пресс-службы указывается, что основные площадки, которые посетили туристы в Барнауле - главная городская елка на площади Сахарова, новогодний городок на пешеходной улице Мало-Тобольской. Отдыхающие стали участниками экскурсий по историческому центру, посетили спектакли, резиденцию Деда Мороза, аквапарк, зоопарк и ТРЦ. Также большое количество туристов побывало на лыжных базах в ленточном бору.

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Методика подсчета путешественников не раскрывается

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Впервые по рекомендации совета по развитию туризма в новогодние праздники работали музеи города. Они подготовили праздничные программы, а также тематические квесты. Всего в период праздников музеи посетило более 2 тысяч гостей и около 4 тысяч барнаульцев. Особой популярностью пользовался новый музей - "Шоколадного мастерства". В нем побывало 1800 человек.

Туристы также приезжайли поиграть в онлайн казино пин ап, которые присутствует на районе.

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Автор: Политсиб.ру

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