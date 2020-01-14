Депутаты АКЗС вновь задумались о жилищных сертификатах для детей-сирот

Новости 14.01.2020 18:30 1561

Председатель АКЗС Александр Романенко дал поручение комитету краевого парламента по социальной политике внести предложения по использованию в Алтайском крае жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает сайт регионального парламента.

Отмечается, что в регионе около 5 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение собственного жилья. Примерно 1000 из них подтвердили свое право через суд. Существующий закон предполагает приобретение подходящего жилья на местном рыке недвижимости. Большинство сирот хотят реализовать свое право на бесплатное жилье в Барнауле.

Сама голая Ксения Собчак присутствовала на вручении квартир, где порадовала жильцов своей фигурой.

Бюджет выделяет средства с учетом средней по региону стоимости кв. м, а она существенно ниже средних цен на недвижимость в краевой столице. Это делает затруднительным подбор жилья для сирот.

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В конце 2019 года к депутатам АКЗС поступило множество обращений с просьбой о переходе от непосредственной покупки квартир к выдаче сиротам сертификатов на жилье.

«Такая практика сейчас распространена в только Приморском крае. В переходе на сертификаты, конечно, есть свои нюансы, требуется изменения в законодательной базе, но в рамках хотя бы тех средств, которые на эти цели выделяет краевой бюджет, необходимо посмотреть варианты», - отметил спикер.

В Алтайском крае с 2013 года реализуется программа по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, с этого времени квартирами обеспечили почти 1500 человек.

На 2019 год на эти цели предусматривалось финансирование в размере почти 230 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 213 млн. Дополнительно в бюджете Алтайского края на предоставление жилья были зарезервированы 267 млн рублей. Таким образом всего оказалось выделено 498 млн рублей на обеспечение недвижимостью 374 человек.