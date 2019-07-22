Simply Clever: Skoda назвала нового дилера в Алтайском крае

Новости 14.01.2020 17:10 668

Российское представительство компании Skoda подвело итоги тендера по Алтайскому краю. Победителем стал автоцентр "АНТ", возглавляющий рейтинг самых крупных дилеров Сибири по занимаемой доле рынка, сообщает "Континент Сибирь".

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Изначально официальным дилером Skoda в Алтайском крае являлась компания "АлтайЕвроМоторс". Она представляет в регионе бренды Volkswagen, Audi, Toyota, Lexus. В 2018 году после получения дилерства Toyota и Lexus компания приняла решение перейти в статус авторизованного сервисного партнера по марке Skoda. В свою очередь площади Skoda временно занял бренд Toyota. С тех пор чешская марка ищет в регионе нового официального дилера.

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В нынешнем тендере участвовало три компании, победителем признан «Автоцентр АНТ». Компания является официальным дилером Nissan, Datsun, Hyundai, Mitsubishi в Барнауле.

Предварительный срок запуска дилерского центра Skoda - середина 2020 года. Предполагается, что он будет располагаться на площадке, которую сейчас занимает бренд Datsun.