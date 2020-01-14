Дело экс-замглавы администрации Барнаула передано в суд

Новости 14.01.2020 16:40 89

СК России по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алексеенко обвиняют получении взятки в виде крупной суммы за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица.

По данным следователей, в период с января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от учредителей ООО, осуществляющего деятельность по транспортировке сточных вод на территории Барнаула, в качестве взятки 1,3 млн рублей. Сумма была выдана частями.

Деньги были отданы с целью общего покровительства, выражающегося в предоставлении компании возможности на беспрепятственной основе и максимальной выгодой осуществлять коммерческую деятельность.

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В ходе предварительного следствия Александр Алексеенко полностью признал свою вину. Дело передано в суд. По данным сайта Индустриального районного суда Барнаула, дело было передано в судебную инстанцию 30 декабря 2019 года.

Напомним, что в начале июня прошлого года стало известно сначала об увольнении Алексеенко, затем о возбуждении против него уголовного дела.

Кроме того, уголовное дело было заведено на еще одного сотрудника мэрии Барнаула. Им оказался экс-председатель по физкультуре и спорту при городской администрации Алексей Каретников. Дело против него было возбуждено в конце июля 2019 года. Как сообщили следователи, с января по май 2019 года, используя служебное положение, Каретников обеспечил изготовление и лично подписал фиктивные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оказанных одним из ООО городскому спорткомитету услуг по проведению спортивно-массовых мероприятий и использованной для этого продукции. В итоге он получил 216 тысяч рублей. После получения части суммы он был задержан сотрудниками ФСБ. В данный момент ведется расследование.