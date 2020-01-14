Жителям Алтайского края потребовалось в 1,4 раза больше новогоднего интернета

Новости 14.01.2020 16:05 75

В период новогодних праздников многие жители Алтайского края, предпочитали оставаться дома - в пределах региона: объем мобильного трафика превысил показатели аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января мобильный интернет-трафик в алтайской сети МТС вырос в 1,6 раза, составив за первые сутки 2020 года больше 80 Тбайт, что эквивалентно, например, просмотру 3,7 млн видео на YouTube.

Рекордсменами по общению в период зимних праздников оказались жители Бийска, Рубцовска и Заринска. Также зафиксирован активный рост объема передачи данных с 2 по 7 января в популярных туристических местах Алтайского края – Белокуриха и Катунь. Максимальное пользование мобильным интернетом наблюдалось в Белокурихе. Мобильным интернетом там пользовались в 2 раза чаще, чем в прошлом году в эти же даты. В основном, отдыхающие на курорте организовывали прямые эфиры, делились «тяжелым контентом» в социальных сетях и мессенджерах, совершали видео и интернет- звонки.

В новогоднюю ночь в среднем жители края бодрствовали до 3 часов ночи, а просыпались после 11.00. Пик голосовой активности горожан 1-го января пришелся на период с 12.30 до 13.00, а интернет-серфинга — с 22.00 до 23.00.

Из общих тенденций, аналитики отмечают, что в Алтайском крае удвоился объем трафика в мессенджерах, которые всё чаще используются для видео-, аудио- и анимированных поздравлений - по сравнению с новогодней ночью 2019 года. Чаще всего абоненты МТС в крае пользовались мессенджером Whatsapp. Также увеличился объем видеотрафика – по сравнению с прошлогодней новогодней ночью его стало больше на 44% за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube. Самой популярной социальной сетью в крае стал Instagram, трафик в котором по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,5 раза.

Всего с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года абоненты МТС в Алтайском крае использовали более 1,9 Петабайт мобильного интернета (на треть более, чем год назад) и совершили 1,6 миллионов часов звонков, что превышает показатели прошлого года на 5 процентов. SMS-сообщений было отправлено почти в два раза меньше, чем год назад.