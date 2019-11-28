Бывший вице-спикер Госдумы и депутат от Алтайского края Владимир Рыжков в интервью "Тайге.инфо" рассказал о причинах своего поражения на выборах в российский парламент в 2016 году и о решении баллотироваться в ГД от Москвы в 2021 году.
По словам Рыжкова, опыт его участие в выборах от партии «Яблоко» в 2016 году, показал неэффективность контроля за избирательным процессом.
«Можно было бы баллотироваться от родного Барнаула, однако он разделен на округа, к которым прилегают деревни, где за выборами следить просто невозможно. Барнаул – это четверть всего населения края. И вот четверть избирателей разрезали еще на четыре части, и доминирует село», - объяснил политик.
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Он уточнил, что были набраны наблюдатели, которых обучили и работу которых оплатили, но по факту они «ушли с участков в восемь вечера до подсчета голосов».
«В итоге реальных результатов 2016 года я не знаю. Знаю только то, что было нарисовано. В Барнауле вообще был скандал. Там наблюдатели были более идейно мотивированы. И в некоторых моих районах города тянули [с объявлением результатов] до шести-семи утра. Брали измором, ждали, когда городские наблюдатели уйдут», - рассказал бывший думец.
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Рыжков ставит под вопрос обеспечение прозрачности выборов в таких условиях даже при наличие штаба, бюджета и команды. Он напомнил, что в 2016 году на всех четырех округах в Алтайском крае победили единороссы.
«И у всех одинаковый результат — 40%. И ни в одном из этих округов никто не смог создать эффективную систему наблюдения — не только я, но и КПРФ, ЛДПР, «СР». В деревне нет достаточного количества замотивированных людей, которые бы волонтерами, как энтузиасты, сутки просидели на этих участках, досидели бы до утра и не дали бы переписать протоколы. Ну, нет их просто физически. Очень жаль», - посетовал Владимир Рыжков.
По его мнению, шансы на победу оппозиции могли бы быть в Новосибирске, Красноярске, Иркутске и даже в Барнауле, но при условии, что их не делили бы на округа, «объединив их с деревней». Политик уверен, что при ситуации, когда Барнаул был бы единым округом, картина итогов голосования могла бы стать совершенно иной.
Напомним, что в 2016 году Владимир Рыжков, баллотировавшийся от «Яблока», набрал 11%. Тогда по округу победу одержал Даниил Бессарабов.