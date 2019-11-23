Единственный на Алтае цементный завод​​​​​​​ ушел с молотка

Конкурсный управляющий АО «Цемент», являющегося единственным в Алтайском крае производителем цемента и щебня, сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия. Договор заключен с новосибирским ООО «Горизонт», которым владеет предприниматель Роман Пузанов.
Сумма сделки составила 150 млн рублей. Изначально имущественный комплекс предприятия выставлялся на торги за 672,7 млн рублей, информирует "Коммерсант".
Стартовая цена составляла 672 млн рублей
АО «Цемент» признано банкротом в июне 2018 года. Компания входила в состав крупного строительного объединения — ОАО «Стройгаз», который также оказался финансово несостоятельным.
Роман Пузанов, как следует из данных «СПАРК-Интефракс», является совладельцем кузбасских ООО «Запсибзолото», ООО «Золотые россыпи», ООО «Кириллинские россыпи», ООО «Регион-строй» и др.