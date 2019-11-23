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Единственный на Алтае цементный завод​​​​​​​ ушел с молотка

Новости
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Конкурсный управляющий АО «Цемент», являющегося единственным в Алтайском крае производителем цемента и щебня, сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия. Договор заключен с новосибирским ООО «Горизонт», которым владеет предприниматель Роман Пузанов.

Сумма сделки составила 150 млн рублей. Изначально имущественный комплекс предприятия выставлялся на торги за 672,7 млн рублей, информирует "Коммерсант".

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Стартовая цена составляла 672 млн рублей

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АО «Цемент» признано банкротом в июне 2018 года. Компания входила в состав крупного строительного объединения — ОАО «Стройгаз», который также оказался финансово несостоятельным.

Роман Пузанов, как следует из данных «СПАРК-Интефракс», является совладельцем кузбасских ООО «Запсибзолото», ООО «Золотые россыпи», ООО «Кириллинские россыпи», ООО «Регион-строй» и др.

Автор: Политсиб.ру

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