Два Героя России и военный деятель посетили Барнаульский пивоваренный завод

Новости 14.01.2020 14:00 140

На прошлой неделе Барнаульский пивоваренный завод посетили уникальные гости. Ими оказались Герои России, космонавты-испытатели отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, а также генерал-лейтенант, изобретатель, военный деятель Владимир Болысов.

Гости БПЗ заинтересовались технологией добычи воды из артезианских скважин, расположенных на территории завода, а также процессом водоподготовки и розлива воды, выпускаемой под торговой маркой «Алтайский источник» в различные виды тары - объемом от 0,5 л до 19-литровых бутылей.

Интерес связан с тем, что вода для космонавтом в период длительных полетов представляет особую ценность. В особенности это касается питьевой воды. Гости ознакомились с рабочим процессом на производственных площадках и техническими возможностями Барнаульского пивоваренного завода.