О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Два Героя России и военный деятель посетили Барнаульский пивоваренный завод

Новости
140
0

На прошлой неделе Барнаульский пивоваренный завод посетили уникальные гости. Ими оказались Герои России, космонавты-испытатели отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Олег  Артемьев и Антон Шкаплеров, а также генерал-лейтенант, изобретатель, военный деятель Владимир Болысов.

Гости БПЗ заинтересовались технологией добычи воды из артезианских скважин, расположенных на территории завода, а также процессом водоподготовки и розлива воды, выпускаемой под торговой маркой «Алтайский источник» в различные виды тары - объемом от 0,5 л до 19-литровых бутылей. 

Интерес связан с тем, что вода для космонавтом в период длительных полетов представляет особую ценность. В особенности это касается питьевой воды. Гости ознакомились с рабочим процессом на производственных площадках и техническими возможностями Барнаульского пивоваренного завода. 

«Продажи оказались выше»: БПЗ презентовал новые напитки на форуме «АлтайПродМаркет»

«Продажи оказались выше»: БПЗ презентовал новые напитки на форуме «АлтайПродМаркет»

Новости

Кроме того, руководство предприятия привезло на семинар форума своих работников

1309

Автор: Политсиб.ру

Фото: БПЗ