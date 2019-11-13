Губернатор поощрил причастных к организации визита Медведева на Алтай

Новости 14.01.2020 13:20 114

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение, согласно которому восемь человек поощрены благодарностью глава региона. Все они отвечали за организацию и проведение рабочего визита в Барнаул премьер-министра Дмитрия Медведева. Официальная формулировка, которая использована в документе - "за оперативность, своевременность и четкость выполнения поставленных задач".

Премьер-министр посетил Алтайский край в середине ноября, прибыв в регион поездом из Новосибирска. 12-го числа он встретился в Барнауле с Виктором Томенко, а 13-го провел провел совещание, посвященное вопросу развития сельских территорий. Мероприятие прошло в ДК села Санниково Первомайского района.

В числе награжденных оказались водители КГБУ «Автохозяйство №1» Виктор Бабий и Владимир Елисеев, консультант отдела управделами губернатора и правительства края Наталья Баженова, главный консультант по внешним связям и протоколу департамента администрации губернатора Елена Кизилова, начальник юротдела управделами губернатора Светлана Кравцова.

Фотофакты. Как прошел второй день визита Дмитрия Медведева в Алтайский край Новости 13.11.2019 17:45 Село Санниково Алтайского края посетил российский премьер-министр Дмитрий Медведев 3981

Кроме того, губернатор отметил заслуги Елены Масловой, которая является начальником сектора госзакупок отдела материально-техническог и эксплуатационно хозяйственного обеспечения управделами губернатора; помощника управделами по обеспечению безопасности работы отдела организационно-планового обеспечения Игоря Ощиков и начальника отдела по обслуживанию информационно-коммуникационных систем управделами губернатора Евгения Якобы.

Любопытно, что в списке награжденных не оказалось никого из представителей "высшего эшелона", например, министров или заместителей губернатора. Кроме того, в документе не фигурирует глава Санниково Владимир Малофеев. Именно населенный пункт, возглавляемый Малофеевым, посетил Дмитрий Медведев во время своего визита в Алтайский край. Резонанс вызвала история, когда к главе правительства России обратилась местная жительница Татьяна Кадукина, пожаловавшаяся на отсутствие в ее доме горячей воды.