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Губернатор поощрил причастных к организации визита Медведева на Алтай

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение, согласно которому восемь человек поощрены благодарностью глава региона. Все они отвечали за организацию и проведение рабочего визита в Барнаул премьер-министра Дмитрия Медведева. Официальная формулировка, которая использована в документе - "за оперативность, своевременность и четкость выполнения поставленных задач".

Премьер-министр посетил Алтайский край в середине ноября, прибыв в регион поездом из Новосибирска. 12-го числа он встретился в Барнауле с Виктором Томенко, а 13-го провел провел совещание, посвященное вопросу развития сельских территорий. Мероприятие прошло в ДК села Санниково Первомайского района.

В числе награжденных оказались водители КГБУ «Автохозяйство №1» Виктор Бабий и Владимир Елисеев, консультант отдела управделами губернатора и правительства края Наталья Баженова, главный консультант по внешним связям и протоколу департамента администрации губернатора Елена Кизилова, начальник юротдела управделами губернатора Светлана Кравцова.

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Кроме того, губернатор отметил заслуги Елены Масловой, которая является начальником сектора госзакупок отдела материально-техническог и эксплуатационно хозяйственного обеспечения управделами губернатора; помощника управделами по обеспечению безопасности работы отдела организационно-планового обеспечения Игоря Ощиков и начальника отдела по обслуживанию информационно-коммуникационных систем управделами губернатора Евгения Якобы.

Любопытно, что в списке награжденных не оказалось никого из представителей "высшего эшелона", например, министров или заместителей губернатора. Кроме того, в документе не фигурирует глава Санниково Владимир Малофеев. Именно населенный пункт, возглавляемый Малофеевым, посетил Дмитрий Медведев во время своего визита в Алтайский край. Резонанс вызвала история, когда к главе правительства России обратилась местная жительница Татьяна Кадукина, пожаловавшаяся на отсутствие в ее доме горячей воды.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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