Дольщики многоквартирного дома по улице Промышленная, 4 в Барнауле начали бить тревогу – сдача объекта переносилась несколько раз, и отсрочена уже на целый год, пишет "Алтайский портал недвижимости".
На форумах и в соцсетях дольщики, которые приобрели квартиры у застройщика (ООО «Ярус» - СК «Сибирия»), сообщают, что в доме до сих пор отсутствует внутренняя отделка и благоустройство дворовой территории. Об этом же свидетельствуют и фотоотчеты со строительной площадки.
Дольщикам обещали сдать объект до нового года, но этого не случилось. Между тем проектные декларации на сайте меняются в последнее время практически каждую неделю. По данным на 30 декабря, вновь перенесен срок ввода – теперь он должен состояться в 1-м квартале 2020 года. Хотя в начале 2016-го, когда строительство только стартовало, сдачу объекта в эксплуатацию планировали на 1-й квартал 2019 года.
UPD: по информации Госинспекции Алтайского края, застройщик уже официально уведомил надзорный орган о завершении строительных работ. Впрочем, пакет документов для официального ввода ЖК в эксплуатацию пока не получен. Без этого условия передача ключей от квартир собственникам не начнется.
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Напомним, ЖК «Новая пристань», куда входит данная высотка, продолжает ЖК «Аквамарин», возведенный тем же застройщиком в районе старого речпорта с видом на Обь. Особенностью проекта должны стать своя набережная, причал для катеров и пляж.
Любопытно, что застройщик уже несколько лет судится за земельный участок на улице Промышленной, 4, на котором и расположен дом.
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Да, по договору - сдача дома 2 квартал 2019г. Все время кормят обещаниями. бодро заявляют, что сдача то в конце августа, потом в в конце октября, затем в конце года. Теперь - 15 января должны ключи отдать. Мудрики - одно слово!