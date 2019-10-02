Барнаульцы, купившие квартиры у известного застройщика, не могут заселиться в новый ЖК (обновлено)

Новости 14.01.2020 12:50 854

Дольщики многоквартирного дома по улице Промышленная, 4 в Барнауле начали бить тревогу – сдача объекта переносилась несколько раз, и отсрочена уже на целый год, пишет "Алтайский портал недвижимости".

На форумах и в соцсетях дольщики, которые приобрели квартиры у застройщика (ООО «Ярус» - СК «Сибирия»), сообщают, что в доме до сих пор отсутствует внутренняя отделка и благоустройство дворовой территории. Об этом же свидетельствуют и фотоотчеты со строительной площадки.

Дольщикам обещали сдать объект до нового года, но этого не случилось. Между тем проектные декларации на сайте меняются в последнее время практически каждую неделю. По данным на 30 декабря, вновь перенесен срок ввода – теперь он должен состояться в 1-м квартале 2020 года. Хотя в начале 2016-го, когда строительство только стартовало, сдачу объекта в эксплуатацию планировали на 1-й квартал 2019 года.

UPD: по информации Госинспекции Алтайского края, застройщик уже официально уведомил надзорный орган о завершении строительных работ. Впрочем, пакет документов для официального ввода ЖК в эксплуатацию пока не получен. Без этого условия передача ключей от квартир собственникам не начнется.

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Интересно, что в процессе возведения дома на Промышленной, 4 увеличилось число квартир: изначально их закладывали 359, теперь должны сдать 405, количество объектов общественного назначения также выросло с 4 до 8. Кроме этого здесь заложено 4 блок-секции и 18 этажей, включая технический для инженерного оборудования и подземный, где разместится паркинг.

Напомним, ЖК «Новая пристань», куда входит данная высотка, продолжает ЖК «Аквамарин», возведенный тем же застройщиком в районе старого речпорта с видом на Обь. Особенностью проекта должны стать своя набережная, причал для катеров и пляж.

Любопытно, что застройщик уже несколько лет судится за земельный участок на улице Промышленной, 4, на котором и расположен дом.