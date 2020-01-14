Лунный лазерный дальномер создают в Алтайском крае

Новости 14.01.2020 12:40 47

Российский лунный лазерный дальномер (ЛЛД), который сможет с высокой точностью определить расстояние от Земли до Луны запланировано ввести в эксплуатацию в Алтайском крае в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день идет стадия активного изготовления его составных частей», - рассказали в пресс-службе научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения».

Кроме того, там рассказали, что сейчас завершается изготовление составных частей лунного лазерного дальномера. Монтаж и пусконаладочные работы будут проведены в период 2022-2023 годов с вводом в эксплуатацию в 2024 году. В корпорации сообщили, что для создания опытного образца дальномера, трехметровый информационный телескоп Алтайского оптико-лазерного центра дополнительно оснастят механизмом для высокоточного измерения дальности до Луны.

Что касается информационного телескопа, то он будет введен в эксплуатацию на год раньше. Его комплектующие части уже сконструированы. Сам монтаж оборудования, пусконаладочные работы и проведение госиспытаний пройдут с 2020 по 2022 годы.

Ранее, генеральный директор корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой рассказывал, что после модернизации телескоп Алтайского оптико-лазерного центра измерит расстояние до Луны с точностью в несколько миллиметров. Это, по его словам, поможет в получении дополнительной информации для последующего внесения поправок в работу системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, в которой нужно учитывать гравитационное воздействие Луны на спутники.