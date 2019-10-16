Житель алтайского села может отправиться в колонию за избиение детей

Новости 14.01.2020 12:05 156

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних в Заринском районе. Мужчина в течение нескольких месяцев избивал шестерых детей, передает региональный следком.

По предварительным данным, у жителя села Хмелевка, находилось на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака. Мужчина, с августа 2019 года, беспричинно, используя малозначительные поводы, причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. В настоящее время дети проживают у родственников, так как родная мама скончалась несколько дней назад. Следователями совместно с органами опеки и попечительства будет решаться вопрос об определении места жительства несовершеннолетних.

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Уголовное дело возбуждено по п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего). Расследование продолжается.