Житель алтайского села может отправиться в колонию за избиение детей

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних в Заринском районе. Мужчина в течение нескольких месяцев избивал шестерых детей, передает региональный следком.
По предварительным данным, у жителя села Хмелевка, находилось на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака. Мужчина, с августа 2019 года, беспричинно, используя малозначительные поводы, причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. В настоящее время дети проживают у родственников, так как родная мама скончалась несколько дней назад. Следователями совместно с органами опеки и попечительства будет решаться вопрос об определении места жительства несовершеннолетних.
На данный момент дети изъяты из опекаемой семьи
Уголовное дело возбуждено по п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего). Расследование продолжается.