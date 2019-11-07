Стало известно, когда откроют движение для транспорта на площади Сахарова

Новости 14.01.2020 11:40 216

Рабочие приступили к демонтажу конструкций снежного городка на площади Сахарова в Барнауле. Об этом сообщили в администрации краевой столицы, добавив, что работы займут не более трех дней.

Ожидается, что движение транспорта будет открыто до 17 января. К работам преступили во вторник, 14 января.

«В первую очередь выполняется демонтаж главной городской елки и аттракционов», - говорится в сообщении.

После окончания работ дорожное движение по пр-кту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Димитрова будет возобновлено.

Напомним, что движение было перекрыто еще с 1 декабря 2019 года. Ранее в мэрии предупреждали, что с 20 декабря по 20 января для всех видов транспорта будут закрыты подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21). Кстати, монтаж новогодней елки и праздничного городка на площади Сахарова обошелся бюджету города в 8,7 млн рублей. Стоит отметить, что на аналогичное оформление в 2018 году власти потратили около 7,3 млн рублей.