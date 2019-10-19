"Спортмастер" продает магазин в Барнауле за 80 млн рублей

Новости 14.01.2020 11:15 282

Федеральная сеть "Спортмастер" продает магазин в Барнауле по адресу: проспект Красноармейский, 131. Решение связано с оптимизацией торговых площадей, пишет "Толк".

Точка была открыта еще в 2004 году и стала первой для "Спортмастер" в городе. Помещение занимает площадь около 1400 кв. м, оно расположено на первом этаже и в цоколе дома.

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"Это плановая продажа. В начале 2017 года в ТРЦ Galaxy у "Спортмастера" появился гипермаркет. На этапе его планирования в компании понимали, что первый магазин закроют, поскольку он не вмещает растущего ассортимента. Ему дали возможность отработать свой ресурс, в 2020 году собственник решил продать помещение", - рассказала представитель консалтинговой компании "ТЦ БЦ" Анна Поломошнова.

Эксперт полагает, что первый этаж здания в центре города может быть интересен для арендного бизнеса.