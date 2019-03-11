Депутаты и полицейские: кого в Алтайском крае уволили в 2019 году из-за утраты доверия?

В числе уволенных в связи с утратой доверия в Алтайском крае фигурируют 29 человек, из которых 23 относятся к муниципальным депутатам. Об этом свидетельствует соответствующий список, опубликованный на портале госслужбы.
В их числе Наталья Вдовина из сельского Совета депутатов Шипуновского района, депутат Сельсовета Немецкого национального района Владимир Вольф, депутат Сельсовета Шипуновского района Валентина Герман, Татьяна Гаськова – депутат Тягунского Сельсовета Заринского района и другие.
Также в список попали три сотрудника службы судебных приставов, два полицейских и глава Покровского сельского совета Владимир Кривенко.
В числе сотрудников правоохранительных органов оказались Евгения Гринь, работавшая судебным приставом исполнителем, Николай Ефимец - сотрудник отдела МВД в Алтайском крае Индустриального района, Павел Грушута, который был уволен с поста старшего оперуполномеченного направления по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛОП на станции Рубцовск и другие.
Стоит отметить, что большинство увольнений было связано с неверно поданными сведениями в декларациях о доходах и имуществе.
Что касается соседней Республики Алтай, то там из-за утраты доверия был уволен только один местный житель. Им оказался Алексей Ефимов, занимавший ранее должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Число депутатов, лишившихся мандатов, составляет 72 человека