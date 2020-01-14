АлтГТУ организует для школьников дополнительные занятия

Факультативные занятия преподавателей Алтайского государственного технического университета посещают учащиеся средних классов школы №53 Барнаула.

«В рамках договора о сотрудничестве между АлтГТУ и школой №53 Барнаула мы активно работаем с ребятами, обучающимися в инженерно-технических классах. В этом году к факультативам «Теория решения изобретательских задач», «Основы предпринимательской деятельности», «Академический рисунок» добавляется совершенно новый для школьников спецкурс по 3D-моделированию», – рассказывает Виктория Яровикова, замдекана факультета довузовской подготовки АлтГТУ. – Ребята активно посещают занятия и включаются в проектную деятельность. Только на отборочный этап VII межрегионального конкурса «Инженерный приговор» школьники представили 8 инженерных проектов. Благодаря проведению подобных совместных мероприятий мы не только создаём условия для профессионального и личностного развития школьников, но и стимулируем ребят к занятию научно-исследовательской деятельностью».