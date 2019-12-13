Бывший главный полицейский Алтайского края ушел в отставку

Новости 14.01.2020 9:55 434

Бывший глава УМВД России по Алтайскому краю Ренат Тимерзянов, занимавший в последние годы должность главного федерального инспектора по Республике Татарстан, отправлен в отставку. Об этом сообщает РБК.

Распоряжение подписано полпредом президента России по ПФО Игорем Комаровым 9 января.

«Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию. Он занимал свою должность с мая 2013 года», — сообщила пресс-служба полномочного представительства.

На сегодняшний день исполнение его обязанностей временно возложено на помощника полномочного представителя президента России в ПФО Алексея Симонова.

Ренат Тимерзянов родился в Сармановском районе в 1955 году. В 2020 году ему исполнится 65 лет. С 1978 год работал в органах ОВД.

С 1991 года занимал различные должности в структуре МВД. С 1998 по 2011 годы был первым замминистра внутренних дел республики/ начальником криминальной милиции МВД Республики Татарстан. С 2011 по 2013 годы Тимерзянов возглавлял ГУ МВД России по Алтайскому краю, после него должность занял Олег Торубаров.