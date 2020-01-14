Россельхозбанк на Алтае направил на развитие АПК более 6 млрд рублей

Новости 14.01.2020 9:25 139

В 2019 году Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 6 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей больше чем в 2018 году. По льготной ставке предоставлено 4,7 млрд рублей. Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. За прошлый год на эти цели было направлено более 4,2 млрд рублей, что на 14% превысило показатели 2018 года. На инвестиционные цели в сферу АПК двух регионов выдано кредитов более чем на 976 млн рублей.

Особое внимание банк уделяет финансированию малых предприятий агропромышленного сектора. Весь 2019 год Россельхозбанк осуществлял проект льготного кредитования фермеров - членов ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (сокр. - АККОР) по упрощенному пакету документов. Не большие фермерские хозяйства, не имея достаточно серьезной залоговой базы, могли по упрощенной процедуре получать кредиты, являясь членами Ассоциации. За прошлый год было выдано порядка 59 млн рублей по этой программе.

«Тесное взаимодействие с Россельхозбанком на Алтае с каждым годом становится более эффективным и качественным. С вами приятно работать. Вместе – мы одна их лучших команд по стране, наше взаимодействие и опыт трансформировали в рекомендации для других регионов. Алтайский край участвовал в отработке пилотного проекта, и итоговые цифры говорят сами за себя: по России мы вошли в пятерку лучших. Было очень мало времени для организации и запуска проекта, но мы все справились. По ходу реализации приходилось вносить изменения, которые подсказывала жизнь. Мы предложили поднять максимальную сумму кредита с 5 до 10 млн рублей. Нас услышали, и в этом году она будет больше для юридических лиц. Шлифуется пакет документов, снимаются некоторые первоначальные ограничения и объемы кредитования растут. Отрадно, что почти все намеченные по году планы выполнены. Благодарю молодую, энергичную команду Россельхозбанка за отличную совместную работу. В этом году мы будем наращивать программу и надеемся на продолжение такого сотрудничества», - отметил исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

«Учитывая тот факт, что наш регион – аграрный, своевременное и качественное финансирование отрасли Банком у нас всегда в приоритете. На 2020 год у нас не менее амбициозные планы. Банк запускает новые программы, продлевает действие тех, которые показали свою востребованность у клиентов. Предложения банковских продуктов от Россельхозбанка остаются актуальными, привлекательными и мы ждем клиентов в сети наших офисов по всему краю и Республике Алтай, чтобы продолжать совместно развиваться и улучшать жизнь в наших регионах», — подчеркнул директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк»Николай Бойко.