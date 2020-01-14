Бастрыкин потребовал активизировать поиски пропавших неделю назад подростков из Новоалтайска

Следственный комитет по Алтайскому краю выясняет местонахождение 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко. Они ушли из дома 7 января и не вернулись. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).
_____________________________________________________________________
Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять все возможные меры по активизации поисков, привлечь для этого силы правоохранительных органов, волонтерских организаций, неравнодушных граждан и имеющийся в распоряжении СКР арсенал криминалистической техники.
Следователи и криминалисты регионального СК осматривают жильё и возможные места пребывания разыскиваемых. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления Андрея Хвостова.