Бастрыкин потребовал активизировать поиски пропавших неделю назад подростков из Новоалтайска

Новости 14.01.2020 7:40 692

Следственный комитет по Алтайскому краю выясняет местонахождение 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко. Они ушли из дома 7 января и не вернулись. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Приметы Дмитрия: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светлые, глаза голубые. Был одет: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

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Приметы Оксаны: на вид 20 лет, среднего телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета: розовая куртка, черные джинсы, черно-белые кроссовки, зеленая шапка (Reebok).

Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять все возможные меры по активизации поисков, привлечь для этого силы правоохранительных органов, волонтерских организаций, неравнодушных граждан и имеющийся в распоряжении СКР арсенал криминалистической техники.

Следователи и криминалисты регионального СК осматривают жильё и возможные места пребывания разыскиваемых. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления Андрея Хвостова.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Думчева и Руденко, либо видевших их, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-02 либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).