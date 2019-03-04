Известный в Барнауле историк и краевед Данил Дегтярев возобновляет бесплатные экскурсии по городу. Ближайшая из них будет посвящена истории железных дорог. Анонс мероприятия Дегтярев сделал на своих страницах в соцсетях.
«Экскурсия пройдет совместно с Выставочным центром Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги. В программе - бесплатное посещение двух музеев железной дороги и прогулка по территории локомотивного депо ст. Барнаул. Экскурсия посвящена 105-й годовщине железных дорог на Алтае и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - написал Дегтярев.
Экскурсию бесплатно провел историк и краевед Данил Дегтярев
На экскурсию может прийти любой желающий. Она состоится 19 января, начало - в 12:00. По продолжительности займет около двух часов. Место сбора – у старого здания железнодорожного вокзала станции Барнаул.
Кроме того, Данил Дектярев рассказал «Политсибру», что в ближайшие месяцы проведет еще ряд экскурсий, некоторые из них уже знакомы барнаульцам.
«В их числе экскурсия по Томско-Московскому тракту, экскурсия на ст. Ползуново, экскурсия по окрестностям бывшего женского монастыря на Канатном. Есть и новые идеи: экскурсии по старинным улицам, поездка в Затон, экскурсии по центру Барнаула, экскурсии по истории трамвая и по истории Великой Отечественной войны», - сообщил краевед.
В 1917 году здание считалось одним из самых высоких в городе