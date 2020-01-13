ЛДПР в Алтайском крае получила нового лидера вместо Евгении Боровиковой

Новости 13.01.2020 19:25 1393

Помощник депутата Госдумы Максим Крайн 13 января вступил в должность и. о. координатора реготделения ЛДПР в Алтайском крае. Нового лидера алтайских либерал-демократов назначил высший совет партии. Слухи о том, что прежний руководитель Евгения Боровикова оставит свой пост, ходили с зимы прошлого года.

В сообщении пресс-службы "жириновцев" акцент сделан на омоложении кадрового состава партии. Например, фракция ЛДПР в Госдуме – самая молодая по составу. Главе Алтайского отделения ЛДПР 25 лет. Однако он уже имеет внушительный политический опыт. В частности, Максим Крайн участвовал в избирательной кампании по выборам в Совет депутатов городского поселения Сосногорск в Республике Коми. В итоге занял второе место, набрав больше 32% голосов.

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Работал помощником члена Совета Федерации, экс-министра труда и социального развития РФ Сергея Калашникова. Три года был референтом Управления организационно–партийной работы в центральном аппарате ЛДПР, в 2019 году курировал Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа.

Крайн - член ЛДПР с 2012 года. Имеет два высших образования. Во время службы в армии был награжден знаком отличия «Воин-спортсмен» I степени.