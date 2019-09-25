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Алтайский губернатор поручил создать геопарк, на который не хватило денег в 2014 году

Новости
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил разработать дорожную карту по созданию геопарка для развития туризма и сохранения уникальных достопримечательностей. Информация размещена на сайте регионального правительства.

"Работа в этом направлении началась в 2014 году: идею создания геопарка поддержали жители, была сформирована дорожная карта для получения статуса геопарка в ЮНЕСКО, но она так и не была выполнена, в том числе, из-за отсутствия финансирования. Предполагалось, что в геопарк войдут части территорий Онгудайского, Кош-Агачского и Улаганского районов, на которых расположены более 60 геологических, гидрологических, культурно-исторических объектов, имеющих общенациональное или общемировое значение", - говорится в сообщении.

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По словам Хорохордина, статус геопарка поможет сохранить природное, культурно-историческое наследие и будет способствовать развитию туризма, в том числе международного. Он подчеркнул, что проект необходимо реализовать, актуализировав дорожную карту и проанализировав объемы туристического сегмента, который регион сможет привлечь дополнительно после создания геопарка.

"На первом этапе создания геопарку необходима будет господдержка, однако далее он выйдет на самоокупаемость", - заявил глава региона. В перспективе планируется создание сети многодневных туристских маршрутов в отдаленные районы республики.

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Единственный выход - создание национального парка

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Геопарк - это территория, где сохранились ископаемые останки доисторических животных, она наглядно раскрывает геологическую историю Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых. С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной сети национальных геопарков.

Пока на территории Республики Алтай находится один объект ЮНЕСКО - "Золотые горы Алтая", в который входят Алтайский и Катунский биосферный заповедники, Телецкое озеро, гора Белуха и плато Укок. В целом особо охраняемые природные территории занимают 25% площади региона.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

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