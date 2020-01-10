Появились новые подробности в деле о двойном убийстве близ Затона

Новости 13.01.2020 17:30 753

В пятницу, 10 января на участке местности рядом с барнаульским поселком Затон обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Алтайскому краю.

Подозреваемый был задержан спустя короткое время. Им оказался 35-летний житель села Бобровка Первомайского района.

«По предварительным данным следствия, потерпевшие молодые жители города Барнаула приехали в село Бобровка к знакомому на личном автомобиле. В ходе конфликта подозреваемый из огнестрельного оружия выстрелил в мужчин, а затем, переложив тела на заднее сидение автомобиля, вывез в поселок Затон, где поджог транспортное средство», - говорится в сообщении ведомства.

По данным источников «Политсибру», убитые 25-летние молодые люди работали тренерами в спортивном клубе «Адриатика». О подозреваемом в убийстве известно только, то, что он приехал в Алтайский край из Республики Таджикистан. Источник также сообщает, что причиной конфликта могли стали долговые обязательства последнего.

Телеграмм-канал, связанный с правоохранительными органами, Unusual Crimes Barnaul, сообщает, что молодые люди занимались предоставлением займов, и в вечер убийства приехали забрать последнюю часть долга. По информации канала, должник вернул им всю оставшуюся сумму, однако кредиторы потребовали проценты, после чего подозреваемый расстрелял их из ружья, а тела на машине вывез на Затон, где поджег.