ИА «Политсибру» вошло в число лучших СМИ, освещавших деятельность АКЗС в 2019 году

Новости 13.01.2020 18:50 324

13 января в АКЗС состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. Спикер АКЗС Александр Романенко вручил награды журналистам краевых и муниципальных СМИ, победившим в ежегодном творческом конкурсе на лучшее освещение деятельности краевого Заксобрания и представительных органов муниципальных образований края.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Лучшие средства массовой информации», «Профессиональное мастерство» и «Лучшая журналистская работа».

В номинации «Лучшие средства массовой информации» по итогам 2019 года первое место среди краевых СМИ занял радиоканал «Катунь FM». Награду получила главный редактор - Татьяна Ветрова. Второе место досталось информационному агентству «ПолитСибРу». Награду вручили главному редактору Артему Кузнецову.

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Что касается номинации «Лучшие средства массовой информации» среди муниципальных СМИ, то здесь жюри конкурса присудило первое место газете «Заря» (Смоленский район), главный редактор Наталья Пивоварова. Второе место завоевало редакция газеты «Наш Бийск», главный редактор Татьяна Хоцяновская. Третье место - газета «К новым рубежам» (Локтевский район), редактор Ирина Куксова.

В номинации «Профессиональное мастерство» диплом победителя среди краевых СМИ спикер АКЗС вручил редактору отдела общественно-политической жизни и работы с нормативно-правовыми актами газеты «Алтайская правда» Вадиму Кулешову. Второе место присуждено редактору отдела «Политика» ИА «Амител» Александре Казанцевой. Третье место - фотокорреспонденту «Банкфакса» Илье Климентьеву.

Среди муниципальных СМИ в номинации «Профессиональное мастерство» дипломом за первое место награжден корреспондент газеты «Восход» Надежда Муратова. Награду за второе место присудили редактору газеты «Степной маяк» (Ключевский район) Виктору Бакаенко. Третье место - у главного редактора газеты «Сельский новатор» (Залесовский район) Владимира Санкина.

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В следующей номинации - «Лучшая журналистская работа» - призерами среди краевых СМИ стали: Мария Рудакова - корреспондент Службы радиовещания филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании - государственной телерадиокомпании «Алтай» (первое место). Второе место получила Тамара Попова - редактор отдела социальной жизни и права газеты «Алтайская правда». Третье место решением конкурсной комиссии присуждено Лидии Платнер - спецкорру радиоканала «Катунь FM».

В этой же номинации, но уже среди среди муниципальных СМИ, первое место досталось старшему корреспонденту «Вечернего Барнаула» Олесе Матюхиной. Награду за второе место получила корреспондент газеты «Заря» (Смоленский район) Галина Таран. Третье место - редактор газеты «Тальменская жизнь» Татьяна Цицилина.