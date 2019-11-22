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С новым порывом. Водоканал устраняет повреждение водопровода в Барнауле

Новости
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В понедельник, 13 января в Барнауле по адресу ул.Малахова, 118 произошло повреждение на трубопроводе диаметром 250 мм. Об этом сообщили в мэрии краевой столицы.

На месте аварии уже работают сотрудники Барнаульского водоканала. Под отключение попали два жилых дома по ул.50 лет СССР, 13 и Малахова, 116, около 90 домов частного сектора, а также одно административное здание.

Во дворе, где из-за аварии разлилась вода, работают дорожные службы. Задействована техника, в числе которой трактор со щеткой, фронтальный погрузчик, грейдер, самосвал, пескорасбрасыватель. Выхода воды на проезжую часть нет.

Работа дорожной техники привела к ограничению движения по одной из полос улицы. ﻿﻿Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, выбирать маршрут в объезд места аварии.

По заявкам жителей будет осуществлен подвоз воды. Телефоны: 28-22-00 (Барнаульский водоканал), 47-51-83 (диспетчер администрации Индустриального района).
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Автор: Политсиб.ру

Фото: B22

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