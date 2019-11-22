С новым порывом. Водоканал устраняет повреждение водопровода в Барнауле

В понедельник, 13 января в Барнауле по адресу ул.Малахова, 118 произошло повреждение на трубопроводе диаметром 250 мм. Об этом сообщили в мэрии краевой столицы.
На месте аварии уже работают сотрудники Барнаульского водоканала. Под отключение попали два жилых дома по ул.50 лет СССР, 13 и Малахова, 116, около 90 домов частного сектора, а также одно административное здание.
Во дворе, где из-за аварии разлилась вода, работают дорожные службы. Задействована техника, в числе которой трактор со щеткой, фронтальный погрузчик, грейдер, самосвал, пескорасбрасыватель. Выхода воды на проезжую часть нет.
Работа дорожной техники привела к ограничению движения по одной из полос улицы. Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, выбирать маршрут в объезд места аварии.
Аварию обещают устранить до вечера