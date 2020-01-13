ФСБ проводит обыски в похоронной службе Барнаула?

В пятницу, 10 января сотрудники УФСБ по Барнаулу провели обыски в МУП «Специализированная Похоронная служба». Об этом сообщили подписчики телеграмм-канала «Б.АУЛ».
Сообщается, что в ходе обысков была изъята бухгалтерская документация, а директор МУП подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Кроме того, по данным канала обыски прошли в УМВД России по Барнаулу и компании «Сибинтекс».
В сообщении говорится, что о работе некой подпольной группе похоронных агентов, которую курировали силовые структуры.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение
«В ближайшее время будет проведена бухгалтерская экспертиза для установления причиненного бюджету города ущерба все причастные будут задержаны», - говорится в сообщении.
Источник, предоставивший эту информацию неизвестен. Также неясна его осведомленность о мероприятиях, которые провели представители органов госбезопасности.
В пресс-службе ФСБ России по Алтайскому краю информацию не подтвердили и не опровергли.