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ФСБ проводит обыски в похоронной службе Барнаула?

Новости
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В пятницу, 10 января сотрудники УФСБ по Барнаулу провели обыски в МУП «Специализированная Похоронная служба». Об этом сообщили подписчики телеграмм-канала «Б.АУЛ».

Сообщается, что в ходе обысков была изъята бухгалтерская документация, а директор МУП подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Кроме того, по данным канала обыски прошли в УМВД России по Барнаулу и компании «Сибинтекс».

В сообщении говорится, что о работе некой подпольной группе похоронных агентов, которую курировали силовые структуры.

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«В ближайшее время будет проведена бухгалтерская экспертиза для установления причиненного бюджету города ущерба все причастные будут задержаны», - говорится в сообщении.

Источник, предоставивший эту информацию неизвестен. Также неясна его осведомленность о мероприятиях, которые провели представители органов госбезопасности.

В пресс-службе ФСБ России по Алтайскому краю информацию не подтвердили и не опровергли.

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Автор: Политсиб.ру

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