Алтайский край не представлен среди грубых нарушителей нацпроекта БКАД

Новости 13.01.2020 14:30 511

Специалисты-аудиторы Счетной палаты России представили доклад о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», сообщает РБК.

Выводы аналитиков неутешительны. В докладе говорится о недостоверных сведениях о снижении аварийно-опасных участков на региональных дорогах, которые предоставляют местные власти. Кроме того, Счетной палатой был сделан вывод о недостаточности выделяемых средств на обеспечение безопасности.

В докладе отмечается, что в отчете субъекта за 2018 год участки концентрации ДТП в Ярославской агломерации отсутствуют. Однако, по данным ГИБДД, которые были приведены аудиторами, было зафиксировано 40 участков (прирост к базовому значению региона 2016 года в восьми таких местах — на 500%), в Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных участков на 194%, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, как сообщали власти региона.

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Также серьезный рост мест концентрации ДТП был выделен в Приморском крае (56 точек в 2017 году и 76 — в 2018 году), Волгоградской области (с 40 точек до 57) и Омской области (с 89 мест концентрации ДТП до 128). Алтайского края в списке особо-отличившихся не оказалось.

Эксперты напоминают, что по нацпроекту БКАД необходимо уже к 2024 году нарастить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%. Пока, в 2018 году, ни одному субъекту России указанного значения достигнуть не удалось.

Напомним, что в том же году, министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, во время доклада губернатору Виктору Томенко сообщил, что в регионе имеется 14 371 км дорог с твердым покрытием и 1785 км с грунтовым. Из дорог с твердым покрытием, 38% соответствовали нормативным требованиям.

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Что касается проведения ремонтных работ, то в целом ряде субъектов, при их планировании не все контракты предусматривали мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сохранением жизни и здоровья населения, что создало предпосылки к возникновению новых мест концентрации ДТП.

По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями. Кроме того, по данным аудиторов, власти в регионах выделяют недостаточно средств на мероприятия национального проекта БКАД.

Все это привело к тому, что Счетная палата направит обращение в Генпрокуратуру России, а также информационные письма вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху, губернаторам Кировской и Ярославской областей, главам Республики Бурятия и Удмуртской Республики.